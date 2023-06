Zürich: Verkehrschaos wegen Konzert von Bruce Springsteen

In Teilen von Altstetten und bei der Hardbrücke kommt es aktuell zu grösseren Verkehrsbehinderungen wegen einem Grossandrang von Autofahrern.

Der US-amerikanische Rockstar Bruce Springsteen spielt ein Konzert im Stadion Letzigrund – und der Besucherandrang ist riesig. Mit etwa 48’000 Personen aus der Schweiz und dem benachbarten Ausland wird gemäss Verkehrsmeldung der Stadtpolizei Zürich gerechnet. Entsprechend gross ist am Dienstagabend das Verkehrschaos, besonders im Gebiet um die Hardbrücke und in Zürich Altstetten.

News-Scouts N. und S. haben von der Autobahnausfahrt Altstetten zur Hardbrücke 40 Minuten gebraucht, der Verkehr sei praktisch gestanden. «Wir wollen nur noch nach Hause», sagen sie gegenüber 20 Minuten. Auch die Parkhäuser seien offenbar völlig überlaufen gewesen. «Wir haben gesehen, wie sich sogar aus den Parkhaus-Ausgängen die Autos gestaut haben», so der News-Scout.

Stapo empfiehlt, zu Fuss oder mit dem Bus zu gehen

Die Stadtpolizei Zürich empfiehlt, für die Fahrt zum Stadion unbedingt die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. «Das Stadion Letzigrund erreicht man am besten ab Bahnhof Zürich Altstetten zu Fuss in etwa 15 Minuten oder mit der Buslinie 31 (bis zur Haltestelle Herdernstrasse)», schreibt sie in einer Meldung.