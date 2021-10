Konolfingen BE - Verkehrsdienst-Mitarbeiter unter Lieferwagen eingeklemmt

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls musste die Burgdorfstrasse in Konolfingen zwischen der Alpenstrasse und dem Höhenweg am Dienstagvormittag für längere Zeit gesperrt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer eines Lieferwagens mit Brücke die dortige Baustelle zu befahren. Bei dem Rückholmanöver, welches er tätigte, erfasste er einen Verkehrsdienstmitarbeiter, der für die Verkehrsregelung vor Ort sorgte. In Folge wurde dieser unter dem Lieferwagen eingeklemmt, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt.