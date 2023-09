Verkehrshaus?: Flugzeug-Fans wollen letzten Swissair-747-Jumbo retten

Swissair-Freunde wollen Jumbo vor Verschrottung retten

Wie soll das Flugzeug in die Schweiz – und wer bezahlt?

Da aber auch die Überführung des Flugzeugs auf dem Land- und Seeweg, vielleicht in kleinere Segmente zerlegt, in die Schweiz recht teuer ist, äussert man die Swiss-Kritik lieber nicht zu laut, schliesslich will man die Fluggesellschaft ja nicht als allfälligen Sponsor vergraulen.

Wollen Genf oder Dübendorf den Jet?

Die 747-200 misst 71 Meter in der Länge, 60 Meter in der Breite und 19 Meter in der Höhe. Der Riesenvogel ist also definitiv nicht für den Vorgarten geeignet. Doch wer hätte Platz?