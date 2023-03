Verkehrshaus Luzern: Hier haben sogar Turmspringer-Weltmeister zittrige Knie

Weltmeisterin Rhiannan Iffland (31) macht sich auf den Weg zum 27 Meter hohen virtuellen Sprung: «Cliff Diving in Sisikon» – ein weltweit bekannter Spot fürs Cliffdiving im Kanton Uri. Sie hat eine VR-Brille und Kopfhörer auf. Unsicher und zurückhaltend tastet sie sich dem Plateau entlang und hält sich an den Handläufern fest, bis sie auf der ausstehenden Plattform steht.

«So nah kommt man dem Klippenspringen sonst nicht»

Ähnlich geht es Orlando Duque (48). «Das Erlebnis kommt der Realität wohl am allernächsten», so der kolumbianische Klippenspringer. Auch über das virtuelle 360-Grad-Erlebnis «The Art of Falling» ist der 49-Jährige erstaunt: «Man fühlt sich so, als wäre man mit dem Turmspringer auf dem Brett, als würde man zusammen mit ihm ins Wasser eintauchen.»