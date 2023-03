SRF: Verkehrsinfos sollen diskriminierend sein – Beschwerde abgeschmettert

«Vorsicht auf der A1 wegen eines Geisterfahrers zwischen Kirchberg und Olten» – so tönt es jeweils auf den Sendern SRF 1 und SRF 3 bei den «Verkehrsinformationen».

Ein Hörer sah in den Verkehrsmeldungen auf den SRF-Radiosendern eine Diskriminierung der Hörerschaft.

Regelmässig sendet das Schweizer Radio und Fernsehen auf seinen Sendern SRF 1 und SRF 3 Verkehrsinformationen. In den kurzen Segmenten weisen die Moderatorinnen und Moderatoren auf Staus und Verkehrsbehinderungen, wenn nötig aber auch auf Geisterfahrer und Gegenstände auf der Fahrbahn hin.

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer dürften von diesem Informationsangebot profitieren, in einzelnen Fahrzeugen wird gar die Musik unterbrochen, um dem meist wenige Sekunden kurzen Infoblock Beachtung zu schenken. Wenn diese dann genau den Höhepunkt des Songs unterbrechen, der gerade im Auto lief, kann das ärgerlich sein – ein Hörer sieht aber bei den «Verkehrsinformationen» ein ganz anderes Problem.

Beschwerde von 20 Personen unterstützt

Wie die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI in einer Mitteilung schreibt, sei eine sogenannte Popularbeschwerde gegen die Verkehrssegmente eingereicht worden. Eine solche Beschwerde kann von allen mindestens 18 Jahre alten Personen, die über eine Schweizer Staatsbürgerschaft oder eine Aufenthaltsbewilligung verfügen, lanciert oder unterstützt werden. Diese muss von mindestens 20 Personen mitgestützt werden.

In seiner absurden Beschwerde moniert der Gesuchsteller, dass die Sendungen fast ausschliesslich den Strassenverkehr und dabei insbesondere Staumeldungen beträfen. Diese einseitige Fokussierung auf den Strassenverkehr stelle eine unausgewogene Berichterstattung über den Verkehr dar und diskriminiere den grossen Teil des umwelt- und klimabewussten Publikums.

Beschwerde einstimmig abgelehnt

Mit seinem Protest stand der Mann aber auf verlorenem Posten – die UBI kam insgesamt zum Schluss, dass weder eine Verletzung des Vielfaltsgebots noch eine Diskriminierung vorliegt, und wies die Beschwerde einstimmig ab. Wie ein Sprecher der Beschwerdeinstanz gegenüber 20 Minuten sagt, stelle die angebliche Ungleichbehandlung keine Diskriminierung dar. «Viele Sendungen richten sich an ein bestimmtes Zielpublikum. Die Nichtangesprochenen werden dadurch in der Regel nicht diskriminiert.» Der Beschwerdeführer habe keine konkreten Forderungen gestellt, was im Rahmen des Verfahrens vor der UBI auch nicht möglich sei. Es gehe ihm aber wohl um eine Reduktion von Informationen zum Strassenverkehr.