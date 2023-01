Grandson VD: Kontrolle eskaliert – Fahrerflucht und Schüsse auf Polizisten

Am Montagmorgen gegen vier Uhr wollte eine Patrouille der Kantonspolizei Waadt zwei Personen kontrollieren. Diese ergriffen die Flucht und feuerten mehrere Schüsse auf die Polizisten ab.

1 / 1 Die Verdächtigen konnten von Polizisten in Biel gestoppt werden. 20min/Newsscout

Darum gehts Am Montagmorgen wurden Polizisten der Waadtländer Polizei beschossen.

Die Verdächtigen lieferten sich danach eine Verfolgungsjagd mit mehreren Einheiten der Polizei.

Im Einsatz war auch ein Helikopter der Schweizer Armee.

Polizisten der Kantonspolizei Waadt waren am Montagmorgen am Bahnhof von Grandson unterwegs. Dort entdeckten sie zwei Personen, die in ein Auto steigen und den Ort verlassen wollten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und forderten die Insassen des Autos zum Stopp auf.

In einer Mitteilung schreibt die Kantonspolizei Waadt: «Der Fahrer tat zunächst so, als würde er anhalten, beschleunigte dann aber abrupt und verliess den Ort. Die Insassen des Wagens, die von den Polizisten verfolgt wurden, befolgten die Anweisung ‹Stop Police› nicht. Kurz nach dem Kreisel von Corcelettes feuerte ein Insasse des Autos mehrmals in Richtung der Patrouille, ohne die Insassen zu verletzen.»

Armeehelikopter beteiligt

Die Verfolgungsjagd ging weiter, die Polizisten hielten wegen der abgegebenen Schüsse einen Sicherheitsabstand. «Zwischen Onnens und Corcelles-Concise hielt der Fahrer in einem Kreisverkehr an. Ein Insasse stieg mit seiner Waffe aus und gab mehrere Schüsse in Richtung der Patrouille ab», schreibt die Polizei Waadt.

Nach den Schüssen setzten die Verdächtigen ihre Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Neuchâtel fort. Aufgrund der Umstände wurden die Polizeien von Freiburg, Neuenburg und Bern von Anfang an und während der gesamten Verfolgungsjagd mit Informationen versorgt. Es wurde ein umfangreiches, koordiniertes Dispositiv aufgestellt.

Verdächtige hatten Langwaffe im Auto

Am Vormittag konnte das gemeinsame Fahndungsdispositiv, bei dem auch ein Helikopter der Schweizer Luftwaffe und einer der Waadtländer Kantonspolizei (Héli Lausanne) im Einsatz war, das in Richtung Biel fahrende Auto ausmachen. Das Auto und seine Insassen konnten von den Einsatzgruppen der Freiburger und Neuenburger Polizei kurz vor Biel auf der Rue de Neuchâtel angehalten werden. Dabei kam es zu einem Unfall zwischen zwei Polizeiautos und dem Auto der Verdächtigen.

Bei der Durchsuchung des Autos wurde eine Langwaffe gefunden. Die Insassen des Autos wurden auf den Polizeiposten La Blécherette gebracht. Der Verkehr am Ort der Festnahme und in dessen Umgebung wurde bis zum Abschluss der Tatbestandsaufnahme und der Ermittlungen erheblich beeinträchtigt.

