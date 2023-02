Rad-WM Zürich: Spitäler reichen Einsprache gegen Verkehrsführung ein.

Im September 2024 findet in Zürich die Rad-WM statt. Gegen das geplante Verkehrskonzept sind 68 Einsprachen bei der Stadt eingegangen.

Im September 2024 findet in und um Zürich die Rad-WM statt.

Doch in der Stadt regt sich Widerstand. Wie die «NZZ» schreibt, sind bei der Stadt 68 Einsprachen gegen das geplante Verkehrskonzept und die daraus entstehenden Einschränkungen während der Rad-WM eingegangen. Ein Neubeurteilungsbegehren bei der Stadt habe unter anderem auch das Kinderspital und die Klinik Hirslanden eingereicht.

«Geplanter Streckenverlauf ist eine Katastrophe»

«Sicherheit von Patientinnen und Patienten erheblich beeinträchtigt»

Beim Kanton läuft die Rekursfrist noch bis am 24. März. Die bis jetzt eingegangenen Rekurse werden von der Stadt geprüft und dann an den Stadtrat weitergeleitet. Er entscheidet in erster Instanz, ob das Verkehrskonzept neu beurteilt werden soll. Sollten die Kritiker mit dem Entscheid des Stadtrats nicht einverstanden sein, könnten diese ihre Beschwerde bis vor das Bundesgericht weiterziehen.