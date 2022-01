Sust-Bericht – Verkehrsleiter vergass Flugzeug – in Grenchen kam es fast zum Unfall

Am Flughafen in Grenchen am es im Sommer 2020 zu einem «schweren Zwischenfall».

Im Sommer des vorletzten Jahres kam es zu einem Beinahe-Zusammenstoss zweier Flugzeuge am Flughafen von Grenchen SO.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat am Montag einen Bericht veröffentlicht, der eine gefährliche Situation am Flughafen Grenchen im Kanton Solothurn auswertet. Demnach kam es am 18. Juli 2020 zu einem «schweren Zwischenfall», bei dem sich zwei Flugzeuge bis auf 30 Meter näherten.

Beide Piloten mussten Ausweichmanöver einleiten

Im Falle der Cessna geschah dies auch dank des Kollisionswarngeräts. Beide Maschinen mussten in der Folge ein Ausweichmanöver einleiten – gemäss dem Sust-Bericht entschärften diese die Situation und waren «sicherheitsbewusst». Die Sust bewertet die Durchführung von Anflügen in Gegenrichtung zum übrigen Verkehr als tendenziell schwierig, besonders während gleichzeitigem Segelflug- und Fallschirmabsetzbetrieb, wie es in Grenchen an jenem Tag der Fall war. Demnach könne es zu komplexen Situationen mit geringer Fehlertoleranz kommen, die zu einer Überforderung führen.