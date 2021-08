«Verkehrsteilnehmer müssen nicht mit Schikane erzogen werden»

In einem Vorstoss will ein Zuger Mitte-Politiker, dass keine neuen Bodenwellen in 20er- und 30er-Zonen mehr gebaut werden. Denn «Bodenwellen haben im sicheren Strassenverkehr nichts zu suchen».

In seinem Vorstoss macht er auf die Unannehmlichkeiten einer Person im Rollstuhl, die im Tixi Taxi sitzt, oder auf eine Person, die auf der Notfallliege in einem Rettungswagen liegt, wenn über eine Bodenschwelle gefahren wird, aufmerksam.

Aber auch Kleinmaterial in Feuerwehrlastwagen oder in Fahrzeugen von Handwerkern würden zerstreut und kaputtgehen.

Auch sei das Abbremsen und Anfahren wegen der Bodenwellen keinesfalls ökologisch.

Gemäss dem Sicherheitsvorsteher des Kantons Zugs sind Bodenwellen nicht ideal, weil sie in gewisser Beziehung, wie für Notfahrzeuge, auch gefährlich sein können.

«Nicht im Sinne eines fliessenden Verkehrs»

Eine Person im Rollstuhl beispielsweise, könne die durch die Bodenwellen verursachten Schläge nicht ausgleichen und werde im Rollstuhl herumgeschlagen. Weiter spüre ein Patient auf der Notfallliege in einem Rettungswagen jede noch so kleine Unebenheit. Auch läge in Feuerwehrlastwagen und Handwerkerautos kostspieliges Kleinmaterial verkehrstauglich in Schubladen und Fächern, das dann verstreut und schlimmstenfalls gar kaputtgehe, sobald eine Bodenschwelle passiert werde.

Aus eigener Erfahrung als ehemaliger Vizekommandant der Freiwilligen Feuerwehr Zug meint Elsener: «Mit einem Feuerwehrlastwagen muss bis auf 10 km/h pro Stunde heruntergebremst werden, um eine solche Bodenschwelle ohne grössere Vorkommnisse passieren zu können». Zudem soll in einer 30er-Zone auch mit 30 km/h gefahren werden können. Denn «der Verkehr muss fliessen», erläutert der Gemeinderat weiter. Doch über eine Bodenwelle fahre man nicht mit 30 km/h, sondern «noch langsamer». Dies «ist nicht im Sinne eines fliessenden Verkehrs im Langsamverkehr und dauerndes Abbremsen und Wiederanfahren ist nicht in den Interessen des ökologischen Gedankens», moniert Elsener weiter.

Gesunder Menschenverstand soll genutzt werden

Künftige Geschwindigkeitsübertretungen will der Mitte-Politiker mit polizeilichen Geschwindigkeitskontrollen eindämmen. Er appelliert aber auch an die Eigenverantwortung und den gesunden Menschenverstand. Dafür gebe es ja auch die Verkehrstafeln und Signalisationen. «Die Verkehrsteilnehmenden müssen nicht mit Schikane erzogen werden», so Elsener.

«Gibt auch andere Massnahmen für die Verkehrsberuhigung»

Bei den Bodenwellen im Langsamverkehr handle es sich um Gestaltungs- und Verkehrsberuhigungselemente zur Einhaltung der angeordneten Höchstgeschwindigkeit, erklärt Beat Villiger, Regierungsrat und Sicherheitsvorsteher des Kantons Zug auf Anfrage. Weiter sei gemäss Bundesrecht bei allen Massnahmen, die zur Einhaltung der angeordneten Höchstgeschwindigkeiten erforderlich sind, darauf zu achten, dass die Strassen von allen darauf zugelassenen Fahrzeugarten befahren werden können. Darüber hinaus seien die Gemeinden grundsätzlich frei in der Gestaltung des Strassenraums. «Bodenwellen sind nicht ideal, weil sie in gewisser Beziehung, wie für Notfahrzeuge, auch gefährlich sein können. Es gibt heutzutage auch andere Massnahmen für die Verkehrsberuhigung, die man wählen kann», so Villiger.

