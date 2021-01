Am Freitag kam es in Wädenswil ZH zu einem schweren Unfall. Eine 20-jährige Autofahrerin geriet in einer Linkskurve auf der Schönenbergstrasse auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem anderen Auto zusammen. Dabei wurde sie selber verletzt, ebenso wie die 45-jährige Lenkerin des anderen Autos und vier mitfahrende Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren. Sie wurden mit Rettungsfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber in verschiedene Spitäler transportiert.