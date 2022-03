Hobbs USA : Verkehrsunfall mit neun Toten in Texas – 13-Jähriger am Steuer

Ein 13-jähriger Junge sass am Steuer eines Pickup-Trucks, der am Dienstagabend auf einer Autobahn auf die Gegenspur geriet und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstiess. Neun Menschen starben.

Ein 13-jähriger Junge hat mutmasslich einen Verkehrsunfall in Texas verursacht, bei dem er selbst und acht andere ums Leben kamen. Der Junge sass am Steuer eines Pickup-Trucks, der am Dienstagabend auf einer Autobahn auf die Gegenspur geriet und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstiess, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB am Donnerstag mitteilte. Kurz vor der Kollision sei der linke Vorderreifen, ein Ersatzreifen, geplatzt.