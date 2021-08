Heftige Kollision bei Schiers mit vier Autos fordert sechs Verletzte

In Schiers GR im Prättigau ereignete sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Kurz vor 18.15 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden einen Notruf, wonach es auf der Nationalstrasse N28 im Fuchsenwinkel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei. Aufgrund der Meldung wurde ein Grossaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften ausgelöst, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst.