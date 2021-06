Beschriftungs-Fail in Biberist SO - Verkehrte Schrift – «Es kommt nicht oft vor, aber es kommt vor»

Das N von «Zone 30» in einer Quartierstrasse in Biberist SO ist spiegelverkehrt.

Auf einer Quartierstrasse in Biberist SO prangt ein spiegelverkehrtes N.

«Was stimmt hier nicht?», fragt ein User in einem Facebook-Post und zeigt dazu ein Foto vom Lindenweg in Biberist SO. Wer genau hinschaut, sieht den Fehler: Das N ist gespiegelt. «Das ist uns bereits aufgefallen und wir haben es schon an die zuständige Firma gemeldet», sagt Nicolas Adam, Leiter Bau und Planung Biberist. «In ein paar Tagen sollte das korrigiert sein.»