Frenkie de Jong: Verklagt Barcelona wegen Geldproblemen seinen eigenen Spieler? 

Barcelona glaubt nun, dass diese Vertragsverlängerung nicht korrekt war, geht von krimineller Energie aus. Damals am Verhandlungstisch mit de Jong sass die frühere Barcelona-Führung um Ex-Präsident Josep Bartomeu. Dieser beteuerte allerdings zuletzt in einem Interview, dass der Verein ernsthaft und verantwortungsbewusst geführt wurde.» Schon am 15. Juli soll de Jong einen Brief von Barcelona bekommen haben, wonach man von einer kriminellen Handlung ausgehen könne. Von Seiten des Spielers gab es aber keine Intention, den Vertrag wieder zu verändern. Der Spieler sieht sich im Recht.