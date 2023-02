Dating-Apps: Verkleidet oder auf der Suche nach einem Millionär: Hier findest du Alternativen zu Tinder, Bumble und Co

Verwendest du Dating-Apps?

Ja, die bekannten wie Tinder, Bumble und Co. Ja, aber ich verwende weniger bekannte Dating-Apps. Nein, ich versuche mein Glück offline. Ich bin glücklich Single und will das gar nicht ändern. Ich bin schon in einer Beziehung. Anderes. Ich will nur die Antworten sehen.