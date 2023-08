Verkünden Chiara Ferragni und Fedez mit Kussfoto ihr Liebes-Aus?

Vor einem romantischen Sonnenuntergang posierten die Super-Influencerin und der Rapper im Abendrot. Hinter ihnen das weite Meer. Liebevoll hält Fedez seine Frau an der Hüfte, während sie die Arme um seinen Hals schlingt und die beiden sich küssen. So weit, so gut. Doch die Bildunterschrift «Ciao Amore» schockiert die Fans des Paares. Für viele sind es nicht nur Worte, die als klares Zeichen einer Krise interpretiert werden, sondern viel mehr handelt es sich in den Augen zahlreicher Followerinnen und Follower um einen endgültigen Abschied zwischen den beiden.