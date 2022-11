Anders sieht dies bei den Bürgerlichen aus. Diese zeigen kaum Verständnis dafür, dass die SP mit einem reinen Frauenticket an die Wahl zur Nachfolge von Simonetta Sommaruga gehen will. So findet der Zürcher SVP-Nationalrat Benjamin Fischer das Frauenticket «lächerlich und absurd». «Das diskriminiert alle Männer und lenkt von den eigentlichen Fähigkeiten einer Person ab», sagt Fischer. Jositsch rechnet er hingegen gute Chancen im Parlament an, sollte er es doch noch aufs SP-Ticket schaffen.