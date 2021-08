Nächstes Kapitel im Fall Messi - Verkündet Lionel Messi am Sonntagmittag seinen Transfer zu Paris?

Der FC Barcelona hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass der zum 30. Juni ausgelaufene Vertrag mit dem Superstar nicht erneuert werden könne. Das sogenannte Financial Fair Play der spanischen Liga liess dem mit fast 490 Millionen Euro verschuldeten Club keinen Spielraum. Noch am selben Abend soll Messi Medienberichten zufolge mit PSG-Trainer Mauricio Pochettino telefoniert haben.