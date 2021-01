Statt heute zehn Tage : Verkürzt der Bundesrat die Quarantänedauer auf sieben Tage?

Wirtschaftsverbände hatten bereits im September auf eine Verkürzung der Isolation gedrängt. Jetzt stehen drei Varianten zur Diskussion.

Bisher gilt, dass eine Person, die Kontakt zu einem Infizierten hatte , für zehn Tage in Quarantäne muss. Dies könnte sich bald ändern. Wie die Nachrichtenagentur SDA am Donnerstag berichtet, will der Bundesrat die Quarantänedauer auf sieben Tage verkürzen. Dann nämlich, wenn ein Virus-Test negativ ausfällt. Gleiches soll mit der Quarantäne bei Einreisenden geschehen.