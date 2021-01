Verlängert Alain Berset heute den Gastro-Lockdown?

Was entscheidet der Bundesrat heute?

Für die erste Bundesratssitzung im neuen Jahr wird inbesondere eine Entscheidung zum Gastro-Lockdown erwartet. Am Montag sickerte durch, dass Alain Berset die Schliessung von Restaurants, Bars und Beizen bis in den Februar verlängern will. Das sorgte umgehend für heftige Kritik von Gastronomen.

In der Schweiz sind Restaurationsbetriebe seit dem 22. Dezember geschlossen. Die Schliessung ist vorerst bis am 22. Januar befristet, was sich heute aber ändern könnte.