Medienkonferenz – Bundesrat informiert um 14 Uhr über Corona-Entscheide

Vor einer Woche schickte der Bundesrat den Kantonen mehrere Massnahmen in Konsultation . Während die verkürzte Gültigkeitsdauer des Zertifikats von den meisten Kantonen gutgeheissen wird, lehnt ein Grossteil der Kantone das Verbot des Präsenzunterrichtes an Universitäten klar ab.

Ausserdem sind sich die Kantone grösstenteils einig, dass für Genesene und Geimpfte bei der Einreise in die Schweiz kein Test mehr erforderlich sein sollte. Bei der Anpassung der Isolations- und Quarantäneregeln konnten die Kantone keinen gemeinsamen Nenner finden. Nach Rücksprache mit den Kantonen wird der Bundesrat an der heutigen Pressekonferenz verkünden, welche dieser Massnahmen nun in Kraft treten sollen.