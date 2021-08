FCB braucht Geld - Verlässt Topscorer Arthur Cabral den FC Basel noch in dieser Woche?

Gegen Lausanne trifft FCB-Stürmer Cabral im vierten Super-League-Spiel zum siebten Mal.

Darum gehts Gegen Lausanne (2:2) erzielte FCB-Stürmer Arthur Cabral wettbewerbsübergreifend seine Saisontore 13 und 14.

Der Brasilianer könnte den FC Basel noch in diesem Sommer verlassen.

Gleich mehrere Punkte sprechen aber für einen Verbleib des Topscorers.

Es läuft die 59. Minute im Stade de la Tuilière. FCB-Aussenverteidiger Sergio López schlägt eine Flanke in den Lausanner Strafraum, wo Arthur Cabral einmal mehr goldrichtig steht und den Ball zur Basler Führung ins Tor nickt. Es ist wettbewerbsübergreifend bereits der 14. Saisontreffer im rot-blauen Trikot für den Brasilianer. Gut möglich, dass es sein letzter gewesen ist.

Die unglaublichen Zahlen von Cabral: Sieben Tore in der Super League, sieben Tore in der Conference-League-Quali, dazu noch sechs Vorlagen. So kommt der Stürmer auf insgesamt 20 Scorerpunkte – in gerade einmal neun Spielen. Damit ist Cabral statistisch gesehen der mit Abstand torgefährlichste Stürmer der Welt. Im Schnitt trifft er alle 52 Minuten ins Schwarze. Wahnsinn!

Witz-Angebot von Venedig

Kein Wunder wird nicht erst seit seinem Doppelpack am Sonntag gegen Lausanne (2:2) über einen Transfer des 23-Jährigen spekuliert. Dabei soll es vor allem aus Italien zahlreiche Interessenten geben. Vor zwei Wochen berichtete die Gazzetta dello Sport, dass Venedig beim FCB ein Gebot hinterlegt habe. Fünf Millionen Euro wolle der Serie-A-Aufsteiger für Cabral ausgeben, acht Millionen würden die Basler fordern. Beides Zahlen, die in Anbetracht der Leistungen des Sturmtanks völlig unrealistisch erscheinen.

Verlässt Cabral den FC Basel trotzdem noch in diesem Sommer? «Momentan ist noch keine konkrete Anfrage da», sagte FCB-Trainer Patrick Rahmen letzte Woche im grossen Interview mit 20 Minuten. «Aber das kann sich ja schnell ändern in der Transferphase.» Auch Fabian Frei setzt hinter den Verbleib seines Teamkollegen ein grosses Fragezeichen. «Wir wären sehr froh, wenn er Ende August noch da ist», meinte der Mittelfeldspieler nach dem 3:1-Sieg gegen Hammarby vergangene Woche im SRF-Interview. «Wir wissen aber alle, wie das Fussball-Business läuft.»

Mehrere Punkte sprechen für einen Verbleib

Die Aussagen von Rahmen und Frei klingen nach Abschied. Dabei gibt es durchaus auch Punkte, die daraufhin deuten, dass die FCB-Fans noch länger Freude an ihrem König Arthur haben könnten. «Ich bin sehr glücklich hier in Basel und habe noch zwei Jahre Vertrag», sagt Cabral selbst zu den Wechsel-Gerüchten.

Zudem scheint man beim FC Basel bislang noch keine Offerte erhalten haben, die den Wünschen des Clubs entspricht. «Der Markt ist im Segment zwischen zwölf und 16 Millionen Euro noch sehr ruhig», sagte Kaderplaner Philipp Kaufmann vor kurzem im Interview mit dem Fussball-Portal Transfermarkt. Beim FCB wird man Cabral nicht für eine Summe unter diesem Bereich ziehen lassen. Aktuell beträgt der Marktwert des Stürmers acht Millionen Euro. Bleibt er am Rheinknie und trifft in der Meisterschaft und der Conference League weiter wie am Fliessband, dürfte sein Wert noch deutlich zunehmen.

1 / 5 Arthur Cabral ist der Mann der Stunde im Schweizer Fussball. imago images/Geisser Gegen Lausanne erzielt er seine Super-League-Tore sechs und sieben in dieser Saison. freshfocus Gegen Servette gelang dem Brasilianer sogar ein Viererpack. imago images/Beautiful Sports

FCB braucht dringend Geld

Doch der FCB hat ein grosses Problem: In der Vereinskasse der Basler herrscht Ebbe. Letzte Woche liess CEO Dani Büchi verlauten, dass man für 2021 einen Jahresverlust von bis zu 28 Millionen Franken prognostiziere. Die Bebbi sind demnach also dringend auf das nötige Kleingeld angewiesen. Stellt sich also die Frage, wie lange man einen Cabral-Verkauf hinauszögern kann, um auf eine noch höhere Ablösesumme zu hoffen?

Doch nur bei einer Ablöse im zweistelligen Millionenbereich lohnt sich der Verkauf des Stürmers für die Basler überhaupt. Rund viereinhalb Millionen Euro hat der FCB im Juni 2020 für Cabral nach Brasilien überwiesen. Dafür soll der 20-fache Schweizermeister aber nur 50 Prozent der Transferrechte erhalten haben. Das heisst, Cabral müsste mindestens für das Doppelte verkauft werden, damit sich ein Transfer für FCB überhaupt rechnet.

Es ist jedoch auch klar, dass der FC Basel seinen Topscorer ohne potentiellen Ersatz in der Hinterhand nicht ziehen lassen wird. Georgios Giakoumakis (26), der in der vergangenen Saison mit 26 Treffern Torschützenkönig in der niederländischen Liga und zuletzt auch mit dem FCB in Verbindung gebracht wurde, wird mit grosser Sicherheit nicht der Cabral-Nachfolger werden. Der Grieche steht vor einem Wechsel zu Celtic Glasgow. Kehrt dafür womöglich mit Albian Ajeti ein alter Bekannter zurück nach Basel? Aktuell kommt der 24-Jährige in Schottland nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Stellt sich nur die Frage, ob der fast am Hungertuch nagende FCB dessen Gehalt stemmen könnte.

Kein Wechsel nach England

Etwas überraschend halten sich die Clubs aus der Premier League, die sonst mit Pfund-Scheinen nur so um sich werfen, im Cabral-Poker bislang zurück. Das hat einen guten Grund: Weil der englische Verband die Super League aktuell nur als viertklassige Liga einstuft und der Brasilianer noch kein Nationalspieler ist, würde Cabral auf der Insel zurzeit keine Arbeitsbewilligung erhalten. Das sagt Christoph Graf, Präsident der Schweizer Spielervermittler Vereinigung im Interview mit dem Blick.

Es scheint also durchaus denkbar, dass Cabral – zumindest für einige Monate – weiter für Spektakel im St. Jakob-Park sorgen wird. Zunächst geht es für den Brasilianer und sein Team allerdings nach Schweden. Am Donnerstag steht das Rückspiel in den Conference-League-Playoffs gegen Hammarby auf dem Programm. In Stockholm will Arthur Cabral seinen 15. Saisontreffer verbuchen. Und wie man den Topscorer inzwischen kennt, könnte er Nummer 16 auch noch gleich nachlegen.

Carbals Traumtor im Playoff-Hinspiel gegen Hammarby. SRF