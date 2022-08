Umstrittene Neuauflage: Verlag Ravensburger zieht «Winnetou»-Buch nach Rassismus-Kritik zurück

Bereits in den 60er-Jahren wurden die «Winnetou»-Romane mit Pierre Brice in der Titelrolle verfilmt.

In Deutschland läuft seit einigen Tagen der Kinofilm «Der junge Häuptling Winnetou», welcher in der Schweiz im Oktober erscheinen soll. Der Verlag Ravensburger hat ein Buch zum Film herausgebracht. Nachdem der Verlag in den sozialen Medien mit Kritik überhäuft wurde, zieht er das Buch nun zurück, wie er in einem Instagram-Post schreibt. «Wir danken Euch für Eure Kritik. Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben. Das war nie unsere Absicht und ist auch nicht mit unseren Ravensburger Werten zu vereinbaren», schreibt der Verlag und entschuldigt sich.