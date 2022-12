Aufruf : Verlangst du für das Weihnachtsfest Geld von deinen Verwandten?

Eine Grossmutter aus Grossbritannien kann und will die Kosten für den Weihnachtsschmaus nicht mehr selbst tragen und verlangt von ihren Kindern und Grosskindern fixe Preise für die Teilnahme am Fest. (Symbolbild)

Gestiegene Lebensmittelpreise und Energiekosten: Eine Grossmutter aus Grossbritannien kann und will die Kosten für den Weihnachtsschmaus nicht mehr selbst tragen und verlangt von ihren Familienmitgliedern eine Gebühr für die Teilnahme am Fest. Wer nicht zahlt, darf auch nicht kommen. Was hältst du davon? Wirst du auch von deinen Verwandten Geld für das Weihnachtsfest verlangen? Dann schreib uns!