SP droht mit Kampfjet-Initiative«Verlangt das VBS noch Bomben dazu, ist eine Abstimmung sicher»

Es war eine Wimpernschlagentscheidung, das knappste Ergebnis, das in einer Volksinitiative herausschauen kann: 50.1 Prozent der Stimmbevölkerung sagte Ja zum Kauf neuer Kampfjets. Damit fiel der Entscheid viel weniger deutlich aus, als vor der Abstimmung angenommen worden war.

Am Freitag reichten die ersten Flugzeughersteller ihre Offerten ein. Es sind dies die beiden amerikanischen Firmen Lockheed Martin und Boeing, die beide noch mit einem Kampflugzeug im Rennen sind. Aufgrund des amerikanischen Transparenzgesetzes für Rüstungsgüter mussten die beiden Hersteller umfassende Details zu ihren Offerten offenlegen.

Auch Bomben kaufen?

Zu reden gibt an den Offerten Folgendes: Das VBS liess sich nebst den Flugzeugen selbst auch Lenkwaffen und Bomben offerieren – darunter auch Freifallbomben. Diese sind aufgrund ihrer Splitter- und Druckwirkung bei der Detonation umstritten.

Fabian Molina und Priska Seiler Graf von der SP haben gemeinsam ein Sicherheitspapier ausgearbeitet, wie der « Sonntags-Blick » schreibt. Darin kritisieren die beiden das VBS dafür, nun auch Bomben kaufen zu wollen. «Die Schweiz hat am vergangenen Sonntag die Katze im Sack gekauft. Jetzt sehen wir, wie hässlich diese Katze ist», sagt Priska Seiler Graf, Nationalrätin SP aus dem Kanton Zürich.

Nochmals abstimmen?

Ins selbe Horn bläst Molina, auch er SP-Nationalrat aus Zürich: «Die Skepsis, die dem VBS entgegenschlägt, ist längst in der breiten Bevölkerung angekommen.» Nun sei es Zeit, grundsätzlich über die Armee nachzudenken, fügt Molina an.

Und Kaj-Gunnar Sievert, Sprecher von Armasuisse beschwichtigt gegenüber der «Aargauer Zeitung»: «Die Offerten legen die maximale Menge an Verteidigungsausrüstung und den maximalen Dollarbetrag fest, welchen die USA einem einem Partner anbieten.» Die Schweiz könne selbst entscheiden, was sie aus der Offerte übernehme und was nicht.