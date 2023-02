Aufruf: Verlangt dein Chef, dass du auch in der Freizeit erreichbar bist?

Eigentlich ist man im Restaurant am essen – aber zwischendurch beantwortet man noch kurz ein paar geschäftliche E-Mails. Geht es dir auch manchmal so?

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist Homeoffice in vielen Berufen salonfähig geworden. Der Wohn- und der Arbeitsort haben sich zusehends vermischt. Das hatte auch negative Auswirkungen. So denken heute viele Vorgesetzte, die Mitarbeitenden könnten zu Hause ja auch arbeiten und folglich auch in der Freizeit.