Lost Places in Europa – hier findest du die tollsten Plätze

Der Reiseveranstalter Tui hat Expertinnen und Experten befragt , was hinter dem Phänomen Lost Places steckt und stellt über 100 solcher Orte in Deutschland und den Nachbarsländern vor.

Was fasziniert dich am meisten an Lost Places?

Was steckt hinter der Faszination?

So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «Lifestyle» an – schon läufts.

Wo und wie du Lost Places erkundest

Geplant ist zwar seit fünf Jahren der Umbau zu einem Ausbildungszentrum für Wintersport, passiert ist seither jedoch nichts. Mittlerweile ist das Gebäude in solch einem schlechten Zustand, dass es einsturzgefährdet ist. Das und die Tatsache, dass es in Privatbesitz ist, machen das Betreten des Grundstücks strengstens verboten.

Wenn deine Neugier jetzt aber geweckt ist und du selbst einmal auf Entdeckungstour gehen willst, dann nimm am besten an einer geführten Tour teil. Einer der Orte, an dem solche Touren angeboten werden, ist das Grand Hotel Waldlust in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Um das frühere Schlosshotel sowie Lazarett im Zweiten Weltkrieg ranken sich viele Spukgeschichten, über die du bei einer Führung mehr erfahren kannst.