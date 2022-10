Irland: Fotograf Romain Veillon zeigt Bilder aus zerfallenem Hotel

Seine neuste Fotoserie zeigt das Ostan Gweedore, ein Hotel in Donegal, Irland, das seit einigen Jahren verlassen ist. Über die Geschichte des Hotels ist wenig bekannt, sagt Romain: «Es gibt kaum Informationen zum Gebäude. Es war einst ein hübsches Hotel in Donegal, mit Meerblick und Sicht auf Bád Eddie, ein bekanntes Schiffswrack an der Küste Irlands.

Von der Natur zurückerobert

«Ein Freund aus Irland hat mir einen Artikel über das Hotel gezeigt, bevor ich ihn besucht habe. Darin ging es um diverse gescheiterte Projekte und darum, dass die Verantwortlichen sehr pessimistisch sind, was die Zukunft des Hauses angeht. Es sollte abgerissen werden und ich wusste, ich will es davor mit eigenen Augen sehen», sagt Romain.

«Ich habe nicht mit so viel Vegetation gerechnet. Es sah aus, als wäre das Gebäude schon seit fünfzig Jahren verlassen und nicht erst seit zwei, drei Jahren», erinnert sich Romain. Der französische Fotograf liebt diese Art von Verfall: «Es war wie ein Traum für mich! All die zurückgelassenen Gegenstände, all die Pflanzen… wie in einem post-apokalyptischen Film oder Game.»