Pflegerin fordert

«Verlasst den Arbeitgeber, wenn er euch schlecht behandelt»

Die Corona-Krise bringt für viele Pflegekräfte das Fass zum Überlaufen. Sie wollen sich von Arbeitgebern nicht mehr alles gefallen lassen – und notfalls kündigen.

von Noah Knüsel

1 / 8 Pflegefachfrau und Bloggerin Madame Malevizia hat genug von fehlender Anerkennung fürs Pflegepersonal und schlechter Behandlung durch Arbeitgeber. «Wir sollten Arbeitgeber verlassen, die uns in der Krise weder geschützt noch gestützt haben», schreibt sie. Foto: Eve Kohler G.L.* hat genau diesen Schritt gewagt: Ihren Job in der Akutpflege kündigte sie und wechselte in die Langzeitpflege. «Meine Institution war sehr stark vom Coronavirus betroffen», erzählt die 30-Jährige aus dem Kanton Bern. (Symbolbild) Keystone/Alessandro della Valle Dabei habe es viele Probleme gegeben. Sie brauche einen Arbeitgeber, der sie wertschätze, sagt L. Sie rät anderen Pflegekräften: «Lasst euch nicht alles gefallen!» (Symbolbild) Keystone/Gaetan Bally

Darum gehts Viele Pflegekräfte sind frustriert. Trotz grossem Einsatz während der Corona-Krise gibt es bisher kaum Zugeständnisse an die Arbeitsbedingungen.

Pflegefachfrau und Bloggerin Madame Malevizia fordert nun, dass man bei zu schlechten Arbeitsbedingungen kündigen soll. Schliesslich seien Pflegekräfte gefragt.

G.L.* hat das gemacht: «Lasst euch nicht alles gefallen!», sagt sie.

Die Gewerkschaften stärken dem Pflegepersonal den Rücken. Samuel Burri von der Unia warnt aber vor vorschnellen Kündigungen.

Von Arbeitgeberseite heisst es, mit den aktuellen gesetzlichen Vorgaben seien den Verbesserungen von Arbeitsbedingungen Grenzen gesetzt.

Während des Corona-Lockdown applaudierte die ganze Schweiz dem Pflegepersonal. Aber grosse Zugeständnisse gab es bisher noch nicht: Der oberste Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger sprach sich im «Tages-Anzeiger» gegen pauschale Lohnerhöhungen aus. Zudem schwächte der Ständerat die Pflegeinitiative, die bessere Arbeitsbedingungen im Care-Sektor fordert, ab.

Und auch im Arbeitsalltag wird Pflegekräften ihre Opferbereitschaft nicht gedankt: So musste das Gesundheitspersonal teils trotz Corona-Symptomen arbeiten (20 Minuten berichtete) und laut dem «Kassensturz» müssen jetzt in vielen Spitälern Minusstunden nachgearbeitet werden.

Pflegefachfrau und Bloggerin Madame Malevizia, die sich bereits in der Vergangenheit für eine gerechte Entlohnung für Pflegefachkräfte eingesetzt hat, fordert nun radikale Konsequenzen: «Wir sollten Arbeitgeber verlassen, die uns in der Krise weder geschützt noch gestützt haben», schreibt sie in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag. Pflegekräfte seien schliesslich rar und könnten sich ihren Arbeitsplatz grundsätzlich aussuchen.

«Lasst euch nicht alles gefallen»

G.L.* hat genau diesen Schritt gewagt: Ihren Job in der Akutpflege hat sie gekündigt und wechselt jetzt in die Langzeitpflege. «Meine Institution war sehr stark vom Coronavirus betroffen», erzählt die 30-Jährige aus dem Kanton Bern. Es habe viele Probleme gegeben: «Zum Beispiel wurden wir am Anfang nicht getestet. Als ich Symptome hatte, musste ich den Test selber zahlen.» Erst als sich das Pflegepersonal wehrte, habe die Institution die Kosten übernommen.

«Oft herrschte Chaos und man fühlte sich allein gelassen», sagt die gelernte Fachfrau Gesundheit. Schliesslich habe auch die Planung des Arbeitgebers zu wünschen übrig gelassen: «Bis zur ersten Juniwoche wusste ich nicht, wann ich diesen Monat arbeite. Das ist für mich als alleinerziehende Mutter sehr belastend.»

Sie brauche einen Arbeitgeber, der sie wertschätze, so L. Sie rät anderen Pflegekräften: «Lasst euch nicht alles gefallen!» Dass sie schon vor der Kündigung einen neuen Job hatte, habe ihr die Entscheidung sicher leichter gemacht. Aber: «Ich hätte es auch sonst nicht mehr lange dort durchgezogen.»

Arbeitgeber in der Pflicht

Diese und ähnliche Probleme, wie sie L. schildert, gab es in der Corona-Krise in vielen Institutionen im Gesundheitswesen. Das zeigen Gespräche mit Gewerkschaftsvertretern. Samuel Burri, Branchenverantwortlicher Langzeitpflege bei der Unia, spricht etwa vom Mangel an Personal und Hygienematerial: «Es war gang und gäbe, dass man den ganzen Tag die gleiche Maske tragen musste», sagt er.

Burri sieht grosse Wut und Enttäuschung beim Pflegepersonal, weil es immer noch keine Perspektive auf eine Lösung der Probleme gebe. Er warnt aber vor vorschnellen Kündigungen: «In anderen Betrieben trifft man möglicherweise auf die gleichen Missstände. Die Arbeitsbedingungen müssen sich ganz allgemein verbessern.»

Grenzen für attraktive Arbeitsbedingungen

Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des Berufsverbandes der Pflegekräfte, stärkt unzufriedenen Pflegenden dagegen den Rücken: «Selbstverständlich muss man Konsequenzen ziehen, wenn die Arbeitsbedingungen zu schlecht sind», sagt sie. Die Arbeitgeber seien aber in der Pflicht, die Situation so zu verbessern, dass die Leute bleiben.

Die Leistung des Pflegepersonals während der Corona-Krise verdiene viel Anerkennung, sagt auch Dorit Djelid, stellvertretende Direktorin des Spitalverbands H+. Man versuche etwa mit Jahresarbeitszeitmodellen den Mitarbeitenden die grösstmögliche Flexibilität zu bieten. «Dennoch ist die Arbeit anstrengend und teils emotional belastend», so Djelid weiter. Zudem gebe es Personalmangel, unter anderem weil die Schweiz seit Jahren zu wenig diplomierte Pflegefachleute ausbilde.

«Kliniken und Spitäler haben aber ein Interesse daran, attraktive Arbeitsbedingungen anzubieten», sagt Djelid. Dem seien aber wegen der Rahmenbedingungen des Berufs Grenzen gesetzt. Auch Monika Weder vom Heimverband Curaviva sagt: «Mit den aktuellen Regelungen und der Finanzierung haben Institutionen nur wenig Spielraum.» Man setze sich auf politischer Ebene dafür ein, dass sich etwa die finanziellen Rahmenbedingungen verbesserten.

Pflegerin L. wünscht sich derweil vor allem eins: «Dass man uns nach der Krise nicht einfach wieder vergisst.»

*Name bekannt