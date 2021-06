Ständerat - Verlegerverband kritisiert «Angriff auf die Medienfreiheit»

FDP-Ständerat Thomas Hefti will einen zentralen Medien-Artikel in der Zivilprozessordnung ändern.

Die Hürde für Gerichte, Medienberichte vorsorglich zu verbieten, soll gesenkt werden. Das ist das Ziel des Antrags von FDP-Ständerat Thomas Hefti. Er will den Artikel 266 in der Zivilprozessordnung abändern. Bisher heisst es dort, dass sogenannte superprovisorische Verfügungen gegen Medien erlassen werden können, «wenn die drohende Rechtsverletzung der gesuchstellenden Partei einen besonders schweren Nachteil verursachen kann». Neu soll nur noch ein «schwerer» Nachteil ausreichen. Der Ständerat entscheidet am 16. Juni.