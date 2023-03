Schopfheim (D): Verletzt wurde niemand, aber alle blieben durstig

Wegen eines defekten Druckminderers einer Zapfanlage kam es am Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz in Schopfheim. (Symbolbild)

Der CO2-Melder schlug Alarm. Da riefen die Betreiber einer Gaststätte in Schopfheim (D) am Sonntag die Feuerwehr. Diese rückte mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus. Im Wirtshaus war die Ursache des Gasalarms dann rasch eruiert. Ein defekter Druckminderer an der Zapfanlage sei schuld am Gasaustritt gewesen, heisst es in einer Mitteilung des zuständigen Polizeipräsidiums vom Montag.