Zimmer in Wohnheim ausgebrannt: Polizei und Rettungskräfte in Wipkingen. (8. Oktober 2020)

In Wipkingen ZH war ein Grossaufgebot der Stadtpolizei Zürich und Schutz & Rettung Zürich im Einsatz. An der Röschibachstrasse hat ein Behindertenwohnheim gebrannt, wie die Stadtpolizei auf Anfrage bestätigt. Ein Zimmer geriet in Vollbrand.