Rheinschlucht Flims: Verletzte Kanufahrerin nach Kollision mit Stein – Zustand kritisch

Am Dienstag gegen 10.30 Uhr zog sich eine 48-jährige Frau auf dem Vorderrhein schwere Verletzungen zu, als sie mit ihrem Sohn im Kanu gegen einen Stein prallte, teilt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung mit. Der Unfall ereignete sich in der Rheinschlucht in Flims, im Gebiet Chrummwag.