Am Bahnhof Olten ist ein grosser Polizeieinsatz am Laufen. Ein News-Scout filmte, wie die Polizei mehrere Jugendliche festnahm: «Vier bis fünf Jugendliche wurden auf dem Boden gefesselt», berichtet er. Gemäss einem anderen News-Scout sind mindestens vier Personen festgenommen worden. Der News-Scout schätzt, dass ca. 30 Polizisten und mehrere Polizisten in Zivil im Einsatz stehen.