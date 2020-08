vor 15min

«Kann sich aggressiv verhalten»

Straftäter flüchtet aus Klinik in Winterthur – Polizei fahndet

Der 36-jährige Halit Muljaku ist am Samstag aus einer Klinik in Winterthur geflüchtet. Er soll am linken Arm verletzt sein. Laut Polizei ist Muljaku gefährlich.

von Nicolas Saameli

1 / 1 Halit Muljaku Bild: Kantonspolizei Zürich

Am Samstag gegen 16.20 Uhr ist der 36-jährige Halit Muljaku aus einer Klinik in Winterthur geflohen. Das meldet die Kantonspolizei Zürich.

Muljaku ist 1.80 Meter gross, spricht Schweizerdeutsch, Französisch und Albanisch und hat eine Verletzung am linken Arm. Laut Polizei Schweiz sitzt der Mann wegen Betäubungsmkonsums und Vermögensdelikten in einer Strafuntersuchung.

«Der Entwichene kann sich gegenüber Drittperson aggressiv verhalten», schreibt die Kantonspolizei.