Am 30. September ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass eine männliche Person unterhalb eines Parkplatzes an der Hauptstrasse zwischen Kaiserstuhl und Rümikon in der Gemeinde Fisibach verletzt im Gebüsch liege. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, bargen die Polizei, Sanität sowie die Feuerwehr den Mann. Der 42-jährige Schweizer aus dem Kanton Zürich wurde durch die Ambulanz in ein Spital transportiert.