Polizei geht von Gewalttat aus : Verletzter Mann nahe Bushaltestelle in Kappel SO aufgefunden

Bei der Bushaltestelle Kreuz in der Ortschaft Kappel SO wurde ein verletzter Mann entdeckt. Nach dem Täter wird derzeit gefahndet.

Die Kantonspolizei Solothurn sichert Spuren in der Nähe der Bushaltestelle Kreuz in Kappel SO.

Ein verletzter Mann lag in der Nähe einer Bushaltestelle in Kappel SO.

Am Dienstagmorgen wurde an der Mittelgäustrasse in Kappel, im Bereich der Bushaltestelle Kreuz, ein verletzter Mann aufgefunden. Das Opfer wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.