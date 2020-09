Schaffhausen : Verletzter Motorradfahrer nach Kollision mit Auto

Eine Automobilistin hat in Schaffhausen einem Töfffahrer das Vortrittsrecht genommen. Beim Zusammenstoss hat sich der Motorradfahrer verletzt.

Bei einem Unfall in Schaffhausen hat sich am Montagabend ein Motorradfahrer leicht verletzt. (Symbolbild)

In der Stadt Schaffhausen sind am Montagabend ein Personenwagen und ein Motorrad zusammengestossen. Dabei zog sich der Lenker des Motorrads leicht Verletzungen zu, wie die Schaffhauser Polizei am Dienstagmorgen in einem Communiqué mitteilte.