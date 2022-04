Alpstein: Verletzter Skifahrer dank SMS aus selbst gegrabenem Schneeloch befreit

Nach mehreren fehlgeschlagenen Notrufen entschloss er sich, dass er sich selbst in eine Schneegrube gräbt, in der er übernachtete. (Symbolbild)

SMS konnte irgendwie zugestellt werden

«Nach mehreren, wohl aufgrund von ungenügendem Mobilnetz, erfolglosen Kontaktversuchen des Mannes, gelang schliesslich trotzdem eine SMS an die Notrufnummer 1414, also in die Rega-Einsatzzentrale», sagt Corina Zellweger, Mediensprecherin der Rega. Die Idee, dass er eine SMS senden könnte, kam ihm erst am folgenden Samstagmorgen, nachdem er eine Nacht in der Kälte verbracht hatte.