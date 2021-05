2014 stand er im WM-Final : Verletzter Spieler muss wegen Corona ins Tor und wird Man of the Match

Aufgrund zahlreicher Corona-Infizierter im Kader hat ein Feldspieler das Tor des argentinischen Fussball-Erstligisten River Plate gehütet. Am Ende wurde er zum Spieler des Spiels gewählt.

Ein Feldspieler im Tor bei einem Spiel in der Champions League? Eigentlich unvorstellbar, doch am Mittwochabend war dies wegen Corona der Fall. Wegen zahlreicher Infizierter im Kader hat ein Spieler das Tor des argentinischen Fussball-Erstligisten River Plate gehütet und das durchaus erfolgreich.

Beim 2:1 im Gruppenspiel in der Copa Libertadores gegen den kolumbianischen Verein Independiente Santa Fe am Mittwoch verteidigte Enzo Pérez mit einer Reihe von Paraden das Tor der Millonarios im Estadio Monumental von Buenos Aires. Dabei hatte sich der Mittelfeldspieler erst am Sonntag eine Zerrung in der rechten Kniesehne zugezogen und sich noch nicht recht von seiner Verletzung erholt.