Marc Terenzi und Verena Kerth: Haben sie sich geprügelt?

1 / 7 Wie RTL berichtet, sollen sich Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) am Abend vor der Rückreise von Australien nach Deutschland in die Haare geraten sein. Getty Images for Nespresso Am nächsten Morgen erschien Terenzi mit einer Verletzung unter seinem Auge. Und auch seine Verlobte Verena schien im Gesicht lädiert zu sein. IMAGO/STAR-MEDIA In einem Interview mit RTL erklärt Terenzi, in seinem Badezimmer ausgerutscht zu sein. «Mein Badezimmer ist übergelaufen. Ich bin mit meinen Badelatschen ausgerutscht und habe mich am Auge verletzt.» Getty Images

Darum gehts Am Abend vor der Rückreise von Australien nach Deutschland sollen sich Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) heftig gestritten haben.

Die Auseinandersetzung soll so laut gewesen sein, dass sich Hotelgäste des gleichen Stockwerks über starke Lärmbelästigung beschwert haben.

Am Folgetag ist Terenzi mit einem Pflaster im Gesicht aufgetaucht. Seine Erklärung: Er sei im Badezimmer ausgerutscht.

Am Strand in Australien hielt Marc Terenzi ganz romantisch um die Hand seiner Liebsten Verena Kerth (41) an, nachdem sie das Dschungelcamp als erste Kandidatin verlassen musste. Daraufhin galten sie als das Dschungel-Traumpaar. Doch scheinbar hängt hinter den Kulissen der Haussegen schief. In der Nacht vor ihrer Rückreise von Australien nach Deutschland sollen sich der Sänger und die Moderatorin heftig gestritten haben.

Gäste des Hotel Versace sollen sich zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens über starke Lärmbelästigung im vierten Stockwerk, auf dem auch Marc und Verena wohnten, beschwert haben. Am Folgetag bemerkte dann ein RTL-Journalist ein Pflaster unter dem Auge von Terenzi und auch Verena schien im Gesicht lädiert zu sein. Was war bloss passiert?

Marc Terenzi hatte Unfall unter der Dusche

Der 44-Jährige hatte direkt eine harmlose Erklärung parat: Angeblich soll ein Unfall im Badezimmer die Ursache für seine Verletzung gewesen sein. «Wir haben halt gefeiert und da kann es auch mal lauter werden», erklärte Terenzi. Er ergänzte: «Mein Badezimmer ist übergelaufen. Ich bin mit meinen Badelatschen ausgerutscht und habe mich am Auge verletzt.»

Auch Verena stellte gegenüber dem deutschen Sender klar, dass zwischen ihr und ihrem Liebsten alles in Ordnung sei. «Bei uns war ehrlich gesagt gar nichts los. Ich frage mich eher, was im Hotel Versace los war – da gibt es ja die besten Autoren. Ich kann dazu nichts sagen, ich finde diese Geschichten sehr interessant.»

Würdest du ins Dschungelcamp einziehen? Safe! Wo ist der Schlafsack? Niemals! Ich habe Angst vor Spinnen und Schlangen. Witzig zu schauen ist es, aber gleich einziehen, müsste ich mir gut überlegen.

Versöhnung auf dem Heimflug

Hong Dat Tran, Begleitperson von Ex-Dschungelcamperin Jana Pallaske (43), berichtete, viel Zeit mit dem Paar am Vorabend verbracht zu haben. Da soll Terenzi das Pflaster bereits getragen haben. «Er hat gesagt, er sei in der Dusche hingefallen. Das glaube ich ihm auch», so Tran. Ein Streit sei ihm dabei aber nicht aufgefallen. Allerdings seien sie gut betrunken gewesen, wie der Musikproduzent weiter erzählte.

Tatsächlich sollen die Dschungelstars und ihre Begleitpersonen gemäss «Bild» am letzten Abend vor der Abreise gefeiert haben. Die Party wurde in ein Hotelzimmer verlegt, doch ob es sich dabei um Kerths und Terenzis Zimmer gehandelt habe, sei bislang unklar.

Verletzungen seien vom Dschungelcamp

Beim Rückflug nach Deutschland zeigten sich die beiden in der Instagram-Story von Verena zumindest wieder total verliebt. Zudem war das Paar am Mittwoch zu Gast in der RTL-Sendung «Punkt 12», wo Terenzi Stellung zu Kerths Verletzungen nahm.

Er sagte, die Rötung in ihrem Gesicht seien von der Zeit im Camp gekommen. Sie sei «ziemlich abgerockt» und benötige eine «Beauty-Generalüberholung». Ihre schlechte Laune in der Hotellobby sei zudem der Party am Vorabend geschuldet. «Da hatte ich einen verdammt müden Moment», so Kerth.