Rotlichtmilieu: So schlimm ist das Sexgeschäft wirklich

Ein Bericht des EU-Parlaments hält ebenfalls fest, dass «die Einstufung der Prostitution als legale ‹Sexarbeit› die Anzahl der misshandelten Frauen und Mädchen erhöht». Laut Europol werden zwei Drittel der als Ware gehandelten Menschen im Sexgewerbe umgeschlagen. Für Menschenhändler in Ländern mit legaler Prostitution sei es einfacher, ihre Opfer auszubeuten, so die Erfahrung der europäischen Polizeibehörde.

Kaputte Kiefergelenke vom Oralsex

Warum die Schweiz den Sexkauf nicht verbieten will

Die Autoren des Berichts plädieren dafür, in der Schweiz und auch in Deutschland so bald wie möglich das sogenannte nordische Modell einzuführen, das den Kauf von Sex verbietet und die Freier bestraft.

Der Bundesrat will jedoch von einem Sexkaufverbot nichts wissen, weil sich damit das «Erotikgewerbe» in die Illegalität verlagern und die Stellung der Sexarbeiterinnen geschwächt würde. Zudem könne man nicht ausschliessen, dass Prostitution auch freiwillig erfolgen kann.