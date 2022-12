WM 2022: Verletzungen, Schnupfen, Positionen – das sind die Yakin-Baustellen

Am Freitagabend steigt in Doha das dritte und wichtige Gruppenspiel gegen Serbien. Es reicht vermutlich ein Unentschieden, doch es gibt noch Fragezeichen.

1 / 3 Vor dem Duell gegen Serbien gibt es für Nati-Trainer Murat Yakin die eine oder andere schwierige Entscheidung zu treffen. REUTERS Am Donnerstag mussten Nicol Elvedi und Yann Sommer im Manschaftshotel bleiben, konnten nicht mittrainieren, weil sie sich stark erkältet haben. Getty Images Auch hinter Xherdan Shaqiri und Noah Okafor stehen noch Fragezeichen für einen Einsatz. Beide haben allerdings die letzten zwei Trainings vor dem Spiel voll mitgemacht. AFP

Der Schweiz reicht am Freitagabend in Doha wohl ein Unentschieden gegen Serbien, um das Achtelfinal-Ticket als Gruppenzweiter zu buchen – sofern Kamerun nicht gegen Brasilien gewinnt. Vor dem entscheidenden Spiel hat Nati-Trainer Murat Yakin allerdings gleich mehrere offene Baustellen:

Verletzungen und Schnupfen

Shootingstar Noah Okafor kämpft seit Tagen mit einer Oberschenkelverletzung, Xherdan Shaqiri fiel ebenfalls kurzfristig fürs Brasilien-Spiel aus. Hinzu kommen neu zwei weitere Nati-Stars mit Gesundheitsbedenken: Yann Sommer und Nico Elvedi hatten eine derart starke Erkältung, dass sie am Donnerstag nicht trainieren konnten. «Gegen Serbien werden alle fit sein», prophezeit Murat Yakin. Hinter den Kulissen sieht die Prognose etwas düsterer aus. Dennoch: Okafor und Shaqiri haben die letzten zwei Trainings mitgemacht. Besonders Letzterer will am Freitag um jeden Preis spielen.

Formation

Achtung jetzt wirds nerdig: Unter Murat Yakin hat die Schweiz stets in einer 4-2-3-1 Formation gespielt. Am Freitag könnte sich dies erstmals ändern. Es ist möglich, dass er auf seine bewährte Aufstellung setzt – aber auch eine Option mit drei Innenverteidiger und zwei offensiveren Aussen ist möglich: Ein 5-4-1.

Verteidigung

Silvan Widmer ist auf der rechten Seite gesetzt, Manuel Akanji und Nico Elvedi im Zentrum ebenfalls, sofern sich Elvedi von seiner Erkältung erholt. Ricardo Rodriguez könnte sowohl als Aussenverteidiger wie auch als dritter Innenverteidiger fungieren, wie er es bei Turin bereits die ganze Saison macht. Wäre das der Fall, würde Ruben Vargas als offensiver Linksverteidiger übernehmen.

Definitiv auf einen Einsatz hofft auch Fabian Schär, der mit Newcastle in der Premier League eine sehr starke Saison als Innenverteidiger spielt und sich vor der WM zurecht Hoffnungen auf Einsatzminuten machte. Doch aktuell ist steht sein Konto noch auf null.

Mittelfeld

Captain Granit Xhaka und Remo Freuler sind im Mittelfeld in jeder Formation gesetzt. Rieder wird nach seinem eher missglückten Startelf-Debüt gegen Brasilien nicht mehr zum Zuge kommen. Djibril Sow spielte zuletzt auf einer Position, die er in seinem Club gar nicht kennt und die seine Stärken nicht zur Geltung bringt. Ob er nochmals den offensiven Part im Mittelfeld übernehmen wird gegen Serbien? Unklar. Chelsea-Spieler Denis Zakaria, der bisher zur Überraschung vieler noch keine einzige Einsatzminute erhielt, wäre eine Option. Oder zaubert Yakin am Schluss seinen Liebling Fabian Frei aus dem Hut?

Offensive

Breel Embolo ist im Zentrum gesetzt. Daneben oder dahinter ist wohl trotz allem mit Shaqiri zu rechnen. Ruben Vargas wird erneut auf Links starten, da Okafor wohl nicht fit genug ist für einen Startelf-Einsatz.

Aufgepasst

Im serbischen Kader müssen die Schweizer neben dem zuletzt verletzten Star-Stürmer Dusan Vlahovic auf zwei Spieler in der Offensive acht geben: Mittelstürmer-Tank Aleksandar Mitrovic. Er hat in seinen letzten sechs Einsätzen für Serbien in allen Wettbewerben sieben Tore erzielt. Und Captain Dusan Tadic. Der Ajax-Amsterdam-Star war in seinen letzten acht Spielen für Serbien in allen Wettbewerben an acht direkt Toren beteiligt (2 Tore, 6 Assists).

