Gegner fällt ihm aufs Knie: Verletzungs-Drama um Schweizer NBA-Star Clint Capela

Wie gravierend die Blessur am Knie ist, ist zurzeit noch offen.

Clint Capela schafft mit seinen Atlanta Hawks (107:101-Sieg) den Sprung in die NBA-Playoffs.

Dank sieben Punkten und acht Rebounds von Clint Capela holen die Atlanta Hawks gegen die Cleveland Cavaliers einen 107:101-Sieg und stehen definitiv in den NBA-Playoffs. Dort werden sie bereits am Sonntagabend (Schweizer Zeit) auf die Miami Heat treffen. Ob der Schweizer Basketballstar gegen Miami antreten kann, ist momentan jedoch noch äusserst fraglich.

In der Partie gegen Cleveland kam es für den 27-Jährigen nämlich zu einer Schrecksekunde, als kurz vor Spielhälfte Gegenspieler Evan Mobley nach einem Foul von Capela dem Schweizer unglücklich aufs rechte Bein fiel. Capela überdehnte dabei sein Knie und konnte mit schmerzverzerrtem Gesicht nur mit fremder Unterstützung das Feld verlassen.

MRT soll Klarheit bringen

Wie schwer die Verletzung des Genfer Centers ist, ist zurzeit noch unklar. Sicher ist nur, dass sich Capela am Samstag einer MRT-Untersuchung unterziehen muss, die den Schweregrad der Blessur aufklären soll. Auf Twitter meldete sich der Schweizer schon kurz nach dem Spiel gegen Cleveland selbst zu Wort, verkündete dort aber bloss, dass er sich über den Playoff-Einzug seiner Mannschaft freue.

Leichte Entwarnung bezüglich der Verletzung gab es zumindest von ESPN-Reporter und NBA-Kenner Adrian Wojnarowski, der sich auf Twitter meldete. «Es herrscht vorläufiger Optimismus, dass Capela keinen signifikanten Schaden am rechten Knie erlitten hat, aber alles weitere wird das MRT am Samstag zeigen», so Wojnarowski mit Berufung auf ESPN-nahe Quellen.