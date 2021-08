Edon Zhegrova und Amir Abrashi - Verletzungs-Hexe schlägt in der Super League zu

Am Wochenende feierte GC den ersten Saisonsieg.

Im Samstagsspiel der Grasshoppers gegen den FC Lausanne (3:1) verletzt e sich der GC - Captain Amir Abrashi in der Schlussphase. Der 31- jä h r i ge Mittelfeldspieler erli tt, wie der Club i n einem Communiqué mitteilt, n ach einem heftigen Zweikampf einen Jochbeinbruch. Somit fehlt er dem Rekordmeister am kommenden Sonntag im Cup, wird jedoch voraussichtlich nächste Woche i ns Mannschaftstraining zurückkehren.

Auch der FC Basel muss die erste grössere Verletzung bekannt geben. Der 22 -j ährige Flügelspieler Edon Zhegrova musste im Spiel gege n Servette (5:1) n ach einem Misstritt im gegnerischen Strafraum in der 50 . Minute verletzt ausgewechselt werden . Der kosovarische Nationalspieler, welcher fulminant in die neue Saison startete und vor allem beim 6:1 Kantersieg gegen Sion mit einem Tor und zwei Assists überzeugte, zieht sich eine Verletzung am äusseren Meniskus des rechten Knies zu. Wann mit einer Rückkehr vom Dribbelkünstler gerechnet werden kann , ist noch unklar.