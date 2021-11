Mehrere Stars fallen aus – Verletzungs-Wirbel vor Quali-Showdown bei Nati-Gegner Italien

Die Schweiz trifft in der WM-Quali am Freitag auswärts auf Italien.

Zuerst Captain Granit Xhaka, dann Breel Embolo und Nico Elvedi – und zum Schluss auch noch Steven Zuber. Nati-Trainer Murat Yakin muss ausgerechnet im wichtigsten Spiel des Jahres am Freitag in Rom gegen Italien auf zahlreiche Schlüsselspieler verzichten. Daneben fallen auch Ersatzgoalie Gregor Kobel und Joker Christian Fassnacht verletzt aus.

Zuletzt hatte auch noch Mario Gavranovic mit Problemen zu kämpfen. Den Kayserispor-Stürmer erwischte es am Sonntag beim 2:2 gegen Fenerbahce am Fuss, nachdem er kurz zuvor den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielt hatte. Noch konnte Gavranovic nicht mit der Nati trainieren, ein Einsatz am Freitag sei aber nicht ausgeschlossen.

Doch nicht nur bei den Schweizern schlägt die Verletzungshexe heftig zu, auch Gegner Italien bleibt nicht verschont. Prominentestes Opfer auf Seiten des Europameisters: Stürmer-Star Ciro Immobile. Am Dienstagabend teilten die Italiener mit, dass es den Lazio-Topscorer in der linken Wade zwickt, Immobile ist bereits aus dem Camp der Squadra Azzurra abgereist.

Wirrwarr um Bonucci und Chiellini

Mit Leonardo Spinazzola ist ein weiterer Roma-Spieler schon länger out. Der Linksverteidiger laboriert weiter an seinem Achillessehnenriss, den er sich im EM-Viertelfinal gegen Belgien zugezogen hatte. Zudem fehlt auch Atalanta-Captain Rafael Tolói (muskuläre Probleme) im italienischen Aufgebot.

Anfang Woche hiess es zwischenzeitlich sogar, dass auch das legendäre Verteidiger-Duo mit Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci für das entscheidende Spiel in der WM-Quali nicht zur Verfügung stehen würden. Beide konnten bislang nicht am Training der Nationalmannschaft teilnehmen.

Nati-Schreck als Verratti-Ersatz

Am Dienstag hiess es dann plötzlich, dass Juventus-Duo werde doch rechtzeitig fit für den Showdown gegen die Schweiz im Stadio Olimpico. Taktische Spielchen und eigentlich alles halb so wild bei den Italienern also? Nein, auf der definitiven Kaderliste taucht am Mittwochnachmittag zwar der Name von Bonucci auf, derjenige von Chiellini fehlt aber tatsächlich.