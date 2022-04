Bereits operiert – Verletzungs-Schock für den FC Zürich – Becir Omeragic fällt bis Saisonende aus

Der FCZ bleibt auch nach dem Unentschieden im Derby gegen GC weiter auf Meisterkurs. Also Friede, Freude, Eierkuchen bei den Stadtzürchern? Nicht ganz. Wie der FCZ am Montag in einer Medienmitteilung bekanntgab, fällt Becir Omeragic mit einer Meniskusverletzung für längere Zeit aus und wird dem Leader in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.