Kurz vor dem Saisonstart - Verletzungsschock für Ski-Star – Wendy Holdener fällt mehrere Wochen aus

Kurz vor dem Saisonstart muss die Ski-Schweiz eine bittere Nachricht verkraften. So hat sich Wendy Holdener an beiden Händen verletzt und verpasst den Saisonstart in Sölden.

Eine Operation ist nicht nötig, trotzdem fällt sie mehrere Wochen aus.

Damit verpasst die 28-Jährige den Saisonstart in Sölden.

Wie bitter ist das denn? Kurz vor dem Saisonstart in Sölden hat sich der Schweizer Ski-Star Wendy Holdener verletzt. So zog sich die 28-Jährige bei einem Sturz von einem Trainingsgerät Frakturen am Kahnbeinknochen an beiden Händen zu. Nun muss die Schwyzerin eine mehrwöchige Pause einlegen. Eine Operation ist nicht nötig. Das teilt Swiss Ski in einem Communiqué mit.

Wie lange genau sie ausfallen wird, ist nicht klar. «Dank sofortiger Abklärung und bestmöglicher medizinischer Versorgung wird für die Athletin aus Unteriberg in knapp einem Monat freies Skifahren wieder möglich sein», teilt Swiss Ski lediglich mit. Heisst: Trotz mehrwöchiger Pause könnte ein Start in Levi bereits wieder möglich sein. Entschieden wird das dann anhand von Röntgenkontrollen während dem Rehabilitationsprozess.

Der Swiss-Ski-Teamarzt Walter O. Frey meint: «Die beiden gebrochenen Kahnbeinknochen an den Handgelenken müssen vollständig verheilt sein, bevor ein Renneinsatz möglich ist, da mit der heutigen Technik, insbesondere im Slalom, das Handgelenk grossen Kräften ausgesetzt ist.»

Neben Holdener fällt auch Suter verletzt aus

Neben Holdener fällt auch Corinne Suter für den Saisonstart in Sölden aus. Die Schwyzerin stürzte vor kurzem im Super-G-Training in Zermatt schwer und zog sich schwere Knochenprellungen an beiden Schienbeinplateaux sowie Schürfwunden im Gesicht zu. Damit verpasst sie wie Holdener die ersten Rennen in Österreich. Wann Suter wieder auf den Skiern stehen wird, ist zurzeit noch offen.

Nicht nur das Ski-Alpin-Team hat Verletzungspech zu bekunden. Auch die Skicrosser von Swiss Ski müssen längere Zeit auf einen Fahrer verzichten. Jonas Lenheer erlitt bei einem Trainingssturz in Saas-Fee einen Anriss des Kreuzbandes am linken Knie und fällt für einige Wochen aus. Lenherr hofft aber, mit etwas Verspätung doch noch in diesem Winter in den Weltcup zurückkehren zu können.