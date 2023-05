Michele Binswanger wegen Verleumdung von Jolanda Spiess-Hegglin verurteilt

Die Tamedia Journalistin Michèle Binswanger und die ehemalige Zuger Kantonsrätin und Netzaktivistin Jolanda Spiess-Hegglin sind bereits seit Jahren miteinander juristisch im Streit. Hintergrund sind die Geschehnisse an der Zuger Landammanfeier vom 20. Dezember 2014. Binswanger veröffentlichte darüber diesen Frühling ein Buch , das Spiess-Hegglin gerichtlich verbieten wollte. Und jüngst bezichtigte Binswanger die Netzcourage-Gründerin einer gezielten und orchestrierten Rufmordkampagne . Am Mittwoch wurde Binswanger nun wegen Verleumdung zum Nachteil von Spiess-Hegglin vom Basler Strafgericht verurteilt. Es bestätigte damit einen Strafbefehl der Basler Staatsanwaltschaft, den Binswanger anfocht.

Grund dafür war ein Tweet, den Binswanger an ihrem Wohnort in Basel am 4. Mai 2020 veröffentlicht hatte. Darin wirft sie Spiess-Hegglin vor eine grosse Meinungsmacht in der Öffentlichkeit auszuüben und sich proaktiv seit über fünf Jahren dafür zu entscheiden, öffentlich über den Fall zu sprechen und einen Unschuldigen der Vergewaltigung zu bezichtigen. Zu diesem Zeitpunkt war durch die Strafverfolgungsbehörden der Vorwurf der Falschanschuldigung aber schon «abschliessend untersucht und zu Gunsten von Jolanda Spiess-Hegglin untersucht worden», so die Basler Staatsanwaltschaft in ihrem Strafbefehl.