Star-Rapper : Verliebt in Model Alba Vejseli? Raf Camora verrät seinen Beziehungsstatus

Der Rapper Raf Camora hält sein Privatleben gerne von der Öffentlichkeit fern. Nun machte er in einer Insta-Fragerunde eine Ausnahme und zeigte sich erstaunlich offen.

Auf der «About You Fashion Week» in Mailand liess sich Raf Camora in Begleitung von Alba Vejseli blicken – auf Instagram sagt er nun, dass sie «nur» Freunde seien. Weiter meint er, dass er Single sei und seine Beziehung nicht in die Öffentlichkeit tragen würde, da dies für Probleme sorge. Normalerweise spricht der 38-jährige Musiker nur selten über sein Privatleben.

Darum gehts Im Normalfall äussert sich Rapper Raf Camora nicht zu seinem Privatleben. In einem Insta-Q&A machte er jüngst aber eine Ausnahme.

Der 38-Jährige ging auch auf die Gerüchte um eine Liaison mit dem Model Alba Vejseli ein.

«Wir sind nur Freunde», meinte er und dementierte weiter, in einer Beziehung zu sein.

Kurz nach dem Jahreswechsel startete Rapper Raf Camora eine Frage-und-Antwort-Runde auf Instagram mit seinen 1,8 Millionen Followerinnen und Followern. Zur Überraschung vieler pickte sich Raphael Ragucci (38), wie er mit bürgerlichem Namen heisst, nicht nur berufliche Fragen heraus, sondern auch sehr private.

Ob der erfolgreiche Musiker seine Ziele 2022 erreicht hat, will ein Fan wissen. «Ehrlich gesagt, nicht alle», gibt Raf zu und plaudert aus, dass er 2023 auf grosse Tour gehen wird und ein neues Album auf den Markt kommt. Sein Leitsatz für 2023 lautet: «Keine halben Sachen!» – den hat er auch in seinem Notizblock stehen, in dem er seine Ziele und Wünsche für das neue Jahr notiert hat. Doch preisgeben möchte er noch nicht alle: «Das würde den Thrill nehmen», meint er.

Raf Camora, bist du in einer Beziehung?

Guter Dinge ist er, dass sein neues Buch erscheinen wird. «Dark Zen» – an dem er nach wie vor schreibt. Enttäuschen muss er nur all jene, die hofften, es ginge mit «Palmen aus Plastik» weiter. Eine vierte Runde wird es nicht geben. «Es ist eine Trilogie. Es würde das, was wir aufgebaut haben, runtermachen.» Grund zur Freude gibt es trotzdem, denn mit «Palmen aus Plastik»-Partner Bonez MC wird es wieder Musik geben. «Müssen uns nur darauf einigen, auf welchen Stil wir Bock haben», so der Wiener.

Und dann wird es richtig privat. Was er tun würde, wenn er zwar verliebt ist, aber weiss, dass ihm die Person nicht guttun würde. «Einen Cut», ist die sehr eindeutige Antwort. Eine eigene Familie ist ebenfalls ein Thema für den Rapper. «Wenn ich Ruhe finde – ja.» Ist er denn momentan in einer Beziehung? «Nein.» Es scheint auch so, als wäre er momentan gerne Single. Hätte er gerne eine Freundin, will ein Follower wissen. «Passt gerade nicht in mein Leben. Keine halben Sachen!» Und auch auf die Gerüchte, dass er mit dem albanischen Model Alba Vejseli liiert sei, geht er ein. «Wir sind nur Freunde.» Klar ist für ihn aber auch, dass er eine Beziehung nicht öffentlich machen würde: «Macht viele Probleme, finde ich.»

